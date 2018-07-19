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'ndan 'ye uyarısı: Oyalamayın

tarafından yapılan açıklamada " ile arasında yapılan toplantıda, konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadesi yer aldı.

Türkiyeden ABDye FETÖ uyarısı

Sözcüsü Hami Aksoy, 13 Temmuz'da yapılan - ortak çalışma grubu toplantısına ilişkin "Toplantıda özellikle konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." dedi.

"AMERİKA'NIN BİZİ OYALAMAMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİK"

Sözcü Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı. Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti.

Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

"SALDIRILAR, ASTANA VE CENEVRE'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI BALTALIYOR"

Aksoy, Suriye'de rejimin Dera ve Kuneytra gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarında çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce insanın da yerlerinden olduğunu belirterek "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor." dedi.

Rejimin sorunu askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığını kaydeden Aksoy, "Ancak bu yolla ülkede meşru bir hakimiyet kurulamaz. Doğu Guta'da, Kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güney batısında yaşanan bu senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le 14 Temmuz'da yaptığı görüşmede rejimin İdlib'i hedef alması halinde bunun Astana mutabakatının ihlali anlamına gelebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 11:20
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