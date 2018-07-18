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Yaş 25 bedel 15

Ekimde çıkması beklenen için plan çizildi: Yaş sınırı 25 olacak. Bedelli ücreti 15 bin TL yapılacak. 28 gün askerlik eğitimi alıncak

Yaş 25 bedel 15
Bedelli askerlik hakkında ilk adımlar atıldı. AK Parti'nin hazırladığı ile ilgili düzenlemenin yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması planlanıyor. Teklif, önümüzdeki hafta da OHAL ile ilgili yasanın çıkmasından sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Bedelli ile ilgili yasa teklifinin içinde sağlık turizmini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bazı düzenlemeleri ile yasa dışı bahislerin önlenmesini içeren maddeler de yer alacak.

TARİH 31 ARALIK 1993
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şunları söyledi. Düzenlemeyle ilgili olarak 25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışma ve takdir komisyonundur, genel kurulundur" ifadesini kullandı. İlerleyen saatlerde askerilk süresinin 28 gün olacağı ve 31 Aralık 1993'ten önce doğanların başvuru yapabileceği öğrenildi.

TORBADA 3 SÜRPRİZ
TURAN'ın açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasada 3 sürpriz maddenin daha olduğu ortaya çıktı. Maddeler şöyle: Kanal İstanbul'un yap-işletdevret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınacak. Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artacak. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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