İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce geçen hafta operasyon yapılan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin yazılı ifadelerinin alınmasına başlandı.
Adnan Oktar örgütünden komşu kızlarına çirkin tuzak
Adnan Oktar'ın suç örgütüne ilişkin kan donduran gerçekler su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar örgütünün hedefe aldıkları genç kızları kandırabilmek için çeşitli yollar denediği ortaya çıktı.
Etiketler: Adnan Oktar
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