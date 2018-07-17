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15 Bin lira si çekenler ne kadar geri ödeyecek?

31 Aralık 1993'ten önce doğanlar ten yararlanacak. Bedelli ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. Peki 15 bin lira bedelli askerlik ücretini ödemek için çekilmesi halinde bunun geri ödemeleri ne kadar olur? İşte yanıtı...

Bedelli için kredi çekenler ne kadar ödeyecek?
Bedelli askerlikte detaylar bugün açıklandı. Yaş 25, bedel 15 bin TL olarak açıklandıktan sonra vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kredi faiz oranları oldu. 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira olarak geri ödeyecek.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA

Kamu bankalarından ihtiyaç si veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 12 ay
: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 489
TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 17:55
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