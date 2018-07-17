Bedelli askerlikte detaylar bugün açıklandı. Yaş 25, bedel 15 bin TL olarak açıklandıktan sonra vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kredi faiz oranları oldu. 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira olarak geri ödeyecek.
BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA
Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:
12 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 12 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
TOPLAM: 17.016 TL
24 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
TOPLAM: 19.032 TL
36 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
TOPLAM: 21.204 TL
48 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 489
TOPLAM: 23.472 TL
(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)
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