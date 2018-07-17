Bedelli askerlikte detaylar bugün açıklandı. Yaş 25, bedel 15 bin TL olarak açıklandıktan sonra vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kredi faiz oranları oldu. 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira olarak geri ödeyecek.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)