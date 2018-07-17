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  1. O isim de kedicik çıktı

'de yönetim ve muhalefet delege imzası için birbirine girdi

destekçileri olağanüstü kurultay için 2. günün sonunda 466 imza verdiğini açıklarken, 'na yakın ise 120 imza toplandığını açıkladı.

CHP klasiği!
24 Haziran'daki leri de kaybeden ve o gece oy sayısı konusunda adeta birbirine düşen Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısında da mutabık değil.

İNCE DESTEKÇİLERİ "460 İMZA TOPLADIK" DEDİ

Kemal 'nun karşısına bir kez daha aday olarak çıkmaya hazırlanan 'ye yakın isimlerinden Yaşar Tüzün, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında 2. gün sonunda 466 imza topladıklarını açıkladı.

TUNCAY ÖZKAN: 120 İMZA VERİLDİ

Genel Başkanı'na yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili ise; "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." diye konuştu.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 00:02
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