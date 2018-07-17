24 Haziran'daki seçimleri de kaybeden ve o gece oy sayısı konusunda adeta birbirine düşen Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısında da mutabık değil.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir kez daha aday olarak çıkmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye yakın isimlerinden Yaşar Tüzün, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında 2. gün sonunda 466 imza topladıklarını açıkladı.
İNCE DESTEKÇİLERİ "460 İMZA TOPLADIK" DEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir kez daha aday olarak çıkmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye yakın isimlerinden Yaşar Tüzün, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında 2. gün sonunda 466 imza topladıklarını açıkladı.
TUNCAY ÖZKAN: 120 İMZA VERİLDİ
CHP Genel Başkanı'na yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise; "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.