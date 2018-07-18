İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen yazıda; "Adnan Oktar" grubunun çocuk yaştaki kişilere cinsel saldırıda bulunulduğuna dikkat çekildi. Söz konusu yazıda, örgüt mensupları tarafından turnike sistemi uygulanarak cinsel saldırı suçlarına maruz bırakılmış çocuk yaşta kişilerin olduğu bildirdildi.

ÇOCUK MAĞDUR G. Ç.: 15 YAŞINDAYKEN ÖRGÜT MENSUPLARI ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Başsavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 16 sayfalık yazıda; çocuk yaştaki mağdurların ifadesi yer aldı.

Çocuk mağdur G. Ç.; 10 Mayıs 2018 tarihinde kolluk ifadesinde, örgüte turnike sistemiyle kız getirme konusunda görevli örgüt mensuplarından şüpheli Kartal Göktan'ın mağdurla 15 yaşında olduğu dönemde tanıştığını, Kartal Göktan'la ile zaman içerisinde duygusal yakınlık yaşadıklarını ancak belli bir süre sonra Kartal Göktan'ın ve akabinde bir kısım diğer örgüt mensuplarının kendisiyle zorla normal ve normal olmayan yollardan cinsel ilişkiye girdiklerini ve bu ilişkiler sonrasındaki fotoğraflarını çektiklerini söyledi.

"ADNAN OKTAR, GRUP İLİŞKİDE İKEN BENİ İZLEDİ VE ÖZEL YERLERİME DOKUNDU"

Çocuk mağdur G. Ç. daha sonra cinsel ilişkiye karşı koyma süreci ortadan kalkınca Kartal Göktan'la kendisini örgüt lideri Adnan Oktar ile tanıştırdıklarını, hatta mağdurun Kartal Göktan ve arkadaşlarıyla grup halinde ilişkiye girdiği bir anda Adnan Oktar'ın da onları izlediğini ve talimatlarıyla grup şeklinde ilişkiyi yönlendirdiği, daha sonra birçok kez de Adnan Oktar'ın özel yerlerine ve vücuduna dokunarak mağduru istismar ettiğini beyan etti.

ÇOCUK MAĞDUR S. M.: ADNAN OKTAR, 'BENİ İSTİYOR MUSUN, BENİM OLACAKSIN, 13 YAŞINA GELDİĞİNDE EVLENECEĞİZ' DEDİ

Çocuk mağdur S. M. 13 Haziran 2018 tarihinde henüz 8-9 yaşlarında olduğu dönemde annesinin "Mehdi" olarak kabul ettiği Adnan Oktar ile tanıştığını, Adnan Oktar'ın sürekli kendisine 9 yaşında olmasına rağmen dekolteli kıyafetler giydirdiğini, makyaj yaptırdığını, yanındayken karşına oturup bacaklarını açtırdığını, sürekli elini ve çeşitli yerlerini okşadığını, Adnan Oktar'ın kendisine devamlı 'Beni istiyor musun, benim olacaksın, beni seviyor musun, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz' dediğini söyledi.

ADNAN OKTAR VE 58 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt lideri olduğu ifade edilen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.



KENAN KIRAN / SABAH

