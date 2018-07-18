Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'den iş adamı Yılmaz Kasap'ın oğulları Ali ve Aydın Kasap'ın, 19 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta'da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul'a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap'ın ise Isparta'da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.
Ali Kasap, Adnan Oktar operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Kamuoyunda 'Adnan Hoca’ olarak bilinen ve İstanbul’da yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın grubunda, Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul’da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında Ali Kasap gözaltına alınırken, Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Adnan Oktar , Ali Kasap , Isparta , Aydın Kasap , İstanbul , Yılmaz Kasap , Antalya , Türkiye , ihracat , Çin
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