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  1. Adnan Oktar gurubuna yapılan operasyonda ikinci dalga geliyor
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, operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca’ olarak bilinen ve ’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ’ın grubunda, lı Ali ve kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul’da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınırken, Aydın Kasap’ın ise yakalanması i çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Adnan Oktar operasyonunda flaş gözaltı... Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu olmuştu
'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'den iş adamı 'ın oğulları Ali ve 'ın, 19 yıldır 'ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta'da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve 'a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap'ın ise Isparta'da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.

OY KULLANMAYA GELDİ

İki kardeşin uzun süredir İstanbul'da yaşadıkları belirtilirken, 'ın son olarak 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilli seçiminde Isparta'ya gelerek oy kullandığı kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Kasap'ın, "Isparta Ülkü Ortaokulu 1311 no'lu sandıkta oyumuzu kullandık" mesajına yer verdiği görüldü.

19 YILDIR OKTAR'IN ARKADAŞ GRUBUNDA

Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar'ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar'ın A9 Televizyonu'nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar'ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi. Özgeçmişinde, Aydın Kasap'ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, 'da vergi rekortmeni olan aile şirketi 'Kasap İnşaat'ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap'ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ

Ali Kasap'ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap'ın ticaret hayatına başladığı Antalya'da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, ''nin en genç vergi şampiyonu iş insanı' unvanını kazandığı vurguladı. 'de granit üretimi yapan Ali Kasap'ın İstanbul'da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.

ALİ KASAP YAKALANDI, KARDEŞİ ARANIYOR

Adnan Oktar'ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap'ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap'ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 20:28
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