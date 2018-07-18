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Son dakika: tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Başsavcılık ’ın da dahil olduğu 32 kişinin tutuklanmasını istedi

Adnan Oktara tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; " Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Adnan Oktar'ın da dahil olduğu 32 kişinin tutuklanmasını istedi.

Savcılık işlemleri tamamlanan örgüt lideri olarak ifade edilen Adnan Oktar'ın da dahil olduğu 32 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocuğun cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma" ve "Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA 2016 YILINDAN BU YANA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ettiği öğrenildi.
Başsavcılık; "Adnan Oktar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen soruşturma yürütüyordu.

KENAN KIRAN / SABAH

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 21:56
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