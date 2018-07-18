Bedelli askerlikle ilgili yaş ve ücretin belli olmasının ardından yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması yapan AK Parti'li Mehmet Muş, "Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar" dedi. Ayrıca son gelen bilgilere göre, askerlikten sağlık nedeniyle muaf olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

5,5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

YAŞ SINIRI VE ÜCRET NETLEŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "15 bin lira, 25 yaş sınırı ve 28 gün askerlik yapma şartı olacak" dedi.

MUAF OLANLAR DA YARARLANABİLECEK

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın edindiği bilgilere göre, Turan'ın yaptığı açıklamalar sonrası çalışmanın Meclis'e gönderilmesi beklenirken, teklifte eksik bir nokta kalmaması için çalışmalar yapıldı. Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek.





İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilen soru ve cevaplar:

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 doğumlu ve öncesi yararlanabilecek. Silah altında olanlar yararlanamayacak.

ENGELLİLERDEN ÜCRET ALINACAK MI?

AK Parti'li Mehmet Muş, "Engellilerden de bu ücret alınacaktır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 254 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.​

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN TAZMİNATINI ALABİLECEK Mİ?

Düzenlemeye göre, 25 gün veya 28 gün askerlik yapılacağı için çalışanların kıdem tazminatını alıp askere gitme hakları var.

​28 GÜNLÜK ASKERLİK SÜRESİ SONRASI İŞE GERİ DÖNEBİLECEK Mİ?

​Askerlik dönüşü çalışan işe döndüğünde ilk olarak uygun kadro var mı yok mu ona bakılacak. Eğer uygun kadro varsa, işveren askere giden personelini almak zorunda. Eğer, askere giden kişinin yerine biri alınmışsa, uygun kadro açılana kadar beklemek durumunda.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANIN TAZMİNATI YANAR MI?

Bedelli askerlikte 4 yöntem uygulanabilir. Birincisi işverenin, personelini ücretsiz izne çıkarması, ikincisi varsa yıllık izninden 25 veya 28 günü kullandırması, üçüncüsü personel tazminatını alıp ayırabilir, son olarak işveren, personelini idari izinli olarak gönderebilir.

28 GÜN ÜCRETSİZ İZİN ALINABİLİR Mİ?

Evet ücretsiz izin alma hakkınız var, işveren de onay verirse bu hak kullanılabilir.

İŞE GERİ ALINMAZSA YASAL HAKLAR NELER?

İşe döndünüz, uygun kadro olduğu halde işveren sizi işe almadı. O halde yargı yoluna gidebilirsiniz. Bu durum ispat edildiği taktirde işveren, personelin aldığı ücret kadar 3 aylık bir ceza kesilebilir.

MEMURLAR VE SÖZLEŞMELERİN DURUMU NASIL OLACAK?

Bu süreçte durumu en rahat olanlar memur ve sözleşmeliler… 28 günlük askerliklerini yapıp işlerine geri dönebilirler.

BEDELLİ KREDİSİ ÇEKENLER NE KADAR GERİ ÖDEYECEK?

Bedelli askerliğin Meclis'e gelmesinin ardından herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar geri ödeyeceği. Bedelli için 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira geri ödeyecekler.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL



24 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL



36 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL



48 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)

​NASIL BEDELLİ ASKERLİK YAPILIR?

Bedelli askerlik yapabilmenin 2 şartı vardır bunlar;



1- Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları

2- DAHTE (Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) 3 sene yurt dışında çalışma şartı

Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları



İkameti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçici olarak çıkartılan yasalarla bedelli askerlik yapılabilir. Bu yasalar dönemsel olarak olarak çıkartılır. Bu yasaların çıktığı dönemde yasaların belirlediği şartları sağlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilirler.

DAHTE (dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler)



DAHTE'nin açılımı 'Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Olan Erler'dir. Bunun anlamı ise 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bedelli askerlikten yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen 3 sene boyunca yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş 21 gün süreyle askerlik yapar ve askerlik hizmetini tamamlamış olur.

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?



Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Bedelli askerlik nedir?



Zorunlu askerlik yükümlülüğü taşıyanların mevcut bu askerlik süresini kısaltmak için nakit bedel ödemesine "bedellik askerlik" adı verilir. İşin temel mantığı budur. Şartları sağlayıp gereken ücreti ödediğiniz durumda bedelli olarak askerliğinizi yapabilir, kısacası askerden "muaf" olabilirsiniz. Peki bu koşullar neler ve kimler bedelli yapabilir ?

​BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Bedelli askerlik yapmanını iki farklı yolu vardır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.

Bedelli askerlik hakkında sıkça sorular sorular

Soru: Bedelli askerlik başvurusu nereye yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsanız bedelli askerlik başvurunuzu askerlik şubelerine, ülke dışında iseniz konsolosluklara şahsen yapmanız gerekir. Bedelli askerlik başvurusu vekaletle veya posta ile yapma şansınız yok. Şahsen yapmalısınız. Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar (30 bin TL) ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir. Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair (30,000 liranın tamamı veya 15,000 lirası peşin geri kalanı ilk ödeme gününden itibaren 6 ay içerisinde olacak şekilde) bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.

Soru: Bedelli askerlik ödemesi zamanında yapılmazsa ne olur?

Kişinin bedelli askerlik yapabilmesi için gereken şartları taşımadığı anlaşılırsa, kişi ödeme yapmaktan vazgeçerse veya ilgili ödeme zamanında yapılmazsa bu kişi bedelli askerlik kapsamının dışına alınır. Bedelli askerlik kapsamı dışına alınan kişi önceden yapmış olduğu ödemeyi alabilmek için dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Geri ödeme başvurusu, ödeme yaptıktan itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Soru: Geri ödeme başvurusu yapan kişiler, ödedikleri parayı ne zaman geri alabilir?

Geri ödeme başvurusu talebi askerlik şubesi tarafından 90 gün içerisinde incelenir. İnceleme sonucu durum olumlu çıkarsa kişinin dosyaları bakanlığa iletilir. İlgili bedel bakanlık tarafından 1 ay içerisinde kişinin geri ödeme başvurusu içerisinde belirttiği hesaba yapılır.

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.

BEDELLİ ASKERLİKTEN ELDE EDİLEN GELİR NEREYE GİDECEK?

Buradaki gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak. Orada savunma sanayi konusunda cumhurbaşkanı yetkili kılınmaktadır. Oradaki ihtiyaçları cumhurbaşkanın vereceği istikaklara göre bir dağılım söz konusu olacaktır.