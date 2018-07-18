Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan katıldı.

​"İFTİRA BOYUTUYLA ELE ALINMALI"

sözü sorulan avukat Yıldız, olayın birinci olarak iftira boyutuyla ele alınmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli Grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurt dışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında iddiaları ispat edememiştir. İkinci olarak ise olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır."

Avukat Demirhan da davalı taraftan şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dilenmediğini ifade ederek, davanın kabulünü istedi.

359,000 TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme hakimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

MAN ADASI YALANI NEYDİ?

Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde söylediği yalan CHP eliyle onaylanmıştı. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına döviz kaçırdığı yalanını söylemişti.

Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair hiçbir belge açıklayamazken, bugün de CHP'li Tezcan tarafından basına dağıtılan dekontlarda paranın Türkiye'den değil, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıkımıştı. CHP, atılan yalan ve iftiraları bu kez kendi eliyle itiraf ederek Türk siyasi tarihine geçmişti.

İSTİFA ETMEYEREK ATTIĞI YALANI KABUL ETTİ

Eline tutuşturulan belgeleri bile anlamayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iftiranı ispatlamazsan istifa edecek misin? diyerek hodri meydan diyen Cumhurbaşkanı'na cevap bile veremeyerek attığı yalanı kabul etti.

FENA REZİL OLMUŞLARDI

​İftirayı siyaseti şekli haline getirden müfteri Kılıçdaroğlu yine iddialarını kanıtlayamayıp fena rezil olmuştu. Ahlaksız iddiasındaki gibi yurt dışına giden bir paranın olduğunu ispatlayamamıştı. Mikrofonlar karşısına geçen CHP sözcüsü sorulara dahi cevap vermeden kaçıp gitmişti.

CHP'NİN PLANI YİNE ELİNDE PATLAMIŞTI

​Medyaya 'kanıt' diye sundukları belgelerde ise Erdoğan'ın yakınlarının Man adasına bir para gönderdiği sonucu çıkmıyor. Kağıtlardaki para transferlerinin hepsinde IBAN numarası "TR" ile başlıyor. Yani para gönderilen yer Türk bankası. İşlemlerdeki söz konusu para ise bir şirketin satışından elde edilen gelirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına ödenmesinden ibaret. Swift belgesinde de görüldüğü gibi para transferi 2 Türk bankası arasında, yani Man adasında olamaz. Yasal bir işlemi para kaçırma operasyonu gibi göstererek algı operasyonu yapan CHP'nin planı yine ellerinde patlamıştı.