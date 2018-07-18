Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

ERDOĞAN, 1 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTI

Başkan Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı " Tayyipler alemi " karikatürü ve son grup toplantısında yaptığı "Erdoğan darbeyi biliyordu" ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU, TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da "Tayyipler Alemi" karikatürü paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki grup toplantısında, ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını eleştirerek, öğrencilerin taşıdıkları pankartta yer alan karikatürü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, "ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış beraat etmiş. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. Ben bugün bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlayacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın" ifadelerini kullanmıştı. ODTÜ'de mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle dört öğrenci tutuklanmıştı.