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'nun iftiralarına 'dan gönderme

Lideri 'nun MAN adası ve ile ilgili iftiralarına dan gönderme yapan Müdürü , "Karalamalar, iftiralar Aziz Milletimiz için çalışmamızı engelleyemeyecektir..." dedi.

Bayraktardan Kılıçdaroğluna gönderme

Türkiye'de yerli ve milli İHA ve SİHA'da ilkleri gerçekleştiren Müdürü , 'nun iftiralarına üzerinden anlamlı bir cevap verdi.

"KARALAMALAR, İFTİRALAR ENGELEYEMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun MAN adası ve ile ilgili iftiraları sonrası mahkeme Kılıçdaroğlu'nu 60 bin lira tazminata mahkum etti. Bugün çıkan bu kararın ardından Selçuk Bayraktar twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Karalamalar, iftiralar Aziz Milletimiz için çalışmamızı engelleyemeyecektir..."

BAYKAR MAKİNA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 16:44
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