Türkiye'de yerli ve milli İHA ve SİHA'da ilkleri gerçekleştiren Baykar Makine Müdürü Selçuk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sosyal medya üzerinden anlamlı bir cevap verdi.

"KARALAMALAR, İFTİRALAR ENGELEYEMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun MAN adası ve Özdemir Bayraktar ile ilgili iftiraları sonrası mahkeme Kılıçdaroğlu'nu 60 bin lira tazminata mahkum etti. Bugün çıkan bu kararın ardından Selçuk Bayraktar twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Karalamalar, iftiralar Aziz Milletimiz için çalışmamızı engelleyemeyecektir..."

BAYKAR MAKİNA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ