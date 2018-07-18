Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı skandala imza attı. Hukuku tanımayan avukat Celal Çelik, konuşmasının sonunda yargılamanın hukuksuz olduğunu ve mesleğini layıkıyla yapamadığını belirterek, cübbesini çıkardı.

DAVAYA AVUKATLARI KATILDI

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan katıldı.

"OLAY İFTİRA BOYUTUYLA ELE ALINMALI"

Son sözü sorulan avukat Yıldız, olayın birinci olarak iftira boyutuyla ele alınmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli Grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurt dışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında iddiaları ispat edememiştir. İkinci olarak ise olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır."

Avukat Demirhan da davalı taraftan şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dilenmediğini ifade ederek, davanın kabulünü istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI HUKUKU TANIMAYIP CÜBBESİNİ ÇIKARDI

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise davanın başından bu yana mahkemece Türk yargı tarihine geçecek şekilde "hukuksuzluklar" yapıldığını savunarak, dava konusu yapılan sözlerin ve olguların doğru olduğunun ısrarla ifade edildiğini ve bunların ispat edileceğinin belirtildiğini söyledi.

​Dava sürecinde yaşananları tek tek anlatan avukat Çelik, konuşmasının sonunda yargılamanın hukuksuz olduğunu ve mesleğini layıkıyla yapamadığını belirterek, cübbesini çıkardı.

HAKİM UYARDI: KILIÇDAROĞLU'NUN AĞIRLIĞINA UYGUN DAVRANIN

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, "Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca seveni olan bir genel başkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu da Recep Tayyip Erdoğan da başımızın üstünde. Lütfen Kılıçdaroğlu'nun ağırlığına uygun davranın ve cübbenizi giyin. Cübbe çıkarılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca seveni var. Başımızın tacıdır. Bu dava kazanılır, kaybedilir ama bir avukatın cübbe çıkarmasını yakıştıramadım size. Sizi kişisel olarak çok seviyorum. Sizinle asla kişisel bir sorunumuz olamaz, hele hele ki Kemal Bey'le asla olamaz. Müvekkiliniz milyonlarca kişiyi temsil ediyor. Lütfen onun ağırlığına uygun davranın." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine avukat Çelik, cübbesini giyerek konuşmasına devam etti.

CÜBBE ÇIKARMA POLEMİĞİ DURUŞMAYI UZATTI

Bunun üzerine yeniden söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, "Ortada olmayan bir belge yoktur. Belgeler tarafımızdan sunulmuş ve bu dosya içinde de bulunmaktadır. Biz bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek cübbemizi çıkararak duruşma salonunu terk ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Hakimi Memun Kılıç tekrar tepki göstererek, "Şahsınıza yönelik burada herhangi bir sıkıntı yok. Genel başkanınız milyonlarca kişinin lideridir. Yine de salonu terk etme iradesi size aittir." diyerek duruşmaya kısa bir ara verdi.

Aranın ardından tarafları yeniden salona alan Kılıç, Çelik'ten cübbesini giyerek yerine geçmesini istedi. Tekrar cübbesini giyen Çelik, mahkeme hakiminin kararı açıklayacağını söylemesi üzerine cübbesini çıkartarak duruşma salonundan ayrıldı.