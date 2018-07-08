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  1. İşte KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin listesi....

Son ile kaç kişi ihraç edildi? 701 sayılı KHK ile hangi kurumdan kimler ihraç edildi? KHK 2018 ihraç listesi! KHK 2018 iade listesi

8 Temmuz Pazar günü yayımlanan 701 sayılı 18 bin 632 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Peki ama hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi? Son KHK ile 'den ihraç edilenlerin listesi... Son KHK ile 'ten ihraç edilenlerin listesi... Son KHK ile Emniyet'ten ihraç edilenlerin listesi... 701 sayılı KHK ile 'dan ihraç edilenlerin listesi.. 701 sayılı KHK'nın tüm detayları... 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin tam listesi.. Son KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesi... 701 sayılı KHK'ya ilişkin tüm detaylar haberimizde...

İşte son KHK ile ilgili tüm detaylar...

Kamuoyuna ilk kez birkaç gün önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 'in son 'sı bugün yayımlandı. Yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) toplam 18 binden fazla personel görevden ihraç edilirken, 148 personel ise görevine iade edildi. Peki ama hangi kamu kurumundan kaç personel görevden ihraç edildi? Görevine iade edilen personeller kimler? Son KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ihraç edilenler kimler? KHK ile 'den ihraç edilen öğretmenler kimler? Yayımlanan son KHK ile görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? 701 sayılı KHK ile rütbesi geri alınan ve Emniyet mensubu kişiler kimler? İşte 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin ve göreve iade edilenlerin listeleri...

İŞTE SAYILI KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ

İŞTE 701 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ

İŞTE SON KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKOMİSER, KOMİSER, EMNİYET AMİRİ VE EMNİYET MÜDÜRLERİNİN LİSTESİ

İŞTE SON KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN POLİSLERİN LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE DİYANET'TEN UZAKLAŞTIRILANLARIN İSİM İSİM LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE MEB'DEN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ

SON KHK İLE GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARIN LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE RÜTBESİ ALINAN TSK VE EMNİYET MENSUPLARININ LİSTESİ

İŞTE 701 SAYILI KHK İLE İLGİLİ DETAYLAR

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 16:44
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