Kamuoyuna ilk kez birkaç gün önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan OHAL'in son KHK'sı bugün yayımlandı. Yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) toplam 18 binden fazla personel görevden ihraç edilirken, 148 personel ise görevine iade edildi. Peki ama hangi kamu kurumundan kaç personel görevden ihraç edildi? Görevine iade edilen personeller kimler? Son KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ihraç edilenler kimler? KHK ile MEB'den ihraç edilen öğretmenler kimler? Yayımlanan son KHK ile görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? 701 sayılı KHK ile rütbesi geri alınan TSK ve Emniyet mensubu kişiler kimler? İşte 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin ve göreve iade edilenlerin listeleri...

İŞTE SAYILI KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ

İŞTE 701 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ

İŞTE SON KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKOMİSER, KOMİSER, EMNİYET AMİRİ VE EMNİYET MÜDÜRLERİNİN LİSTESİ

İŞTE SON KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN POLİSLERİN LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE DİYANET'TEN UZAKLAŞTIRILANLARIN İSİM İSİM LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE MEB'DEN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ

SON KHK İLE GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARIN LİSTESİ

701 SAYILI KHK İLE RÜTBESİ ALINAN TSK VE EMNİYET MENSUPLARININ LİSTESİ