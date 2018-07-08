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  1. İşte KHK ile göreve iade edilen isimler...

Son OHAL KHK'sı ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar...

701 sayılı KHK ile ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da bulunuyor. Peki ama 701 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları kimler? 701 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen kaymakamlar kimler? 701 sayılı KHK ile kimler meslekten ihraç edildi? Son KHK ile kimler meslekten atıldı? İşte 701 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar...

İşte meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. İşte o isimler ve görev yerleri...

  • 08 Temmuz 2018, Pazar 09:46
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