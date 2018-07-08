Başbakan Binali Yıldırım'ın birkaç gün önce bahsettiği OHAL kapsamındaki son KHK olan ve kamudaki binlerce kişinin ihracını içeren 701 sayılı KHK 8 Temmuz Pazar günü sabahı yayımlandı. 701 sayılı KHK'nın yayımlanmasının ardından herkes kamudan ihraç edilenleri ve kamu görevine iade edilen isimleri merak etmeye başladı. Peki ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) kimler ihraç edildi? MEB'den kaç kişi ihraç edildi? Yayımlanan son KHK ile MEB'den ihraç edilenler kimler? 701 sayılı KHK ile MEB'den kaç kişi ihraç edildi? Son KHK ile hangi öğretmenler görevden uzaklaştırıldı? İşte 701 sayılı KHK ile görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin tam listesi...



701 sayılı OHAL KHK'sı 8 Temmuz pazar günü Resmi Gazete'de yayımladı. 2018 son OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile çok sayıda kamu kurumundan binlerce kişi ihraç edildi. Vatandaşlar şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaç kişi ihraç edildi, kimler ihraç edildi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Merak edenler için 701 nolu son KHK ile Milli Eğitim Bakanlğı'ından ihraç edilen öğretmenlerin isim listesiniz ve son gelişmeleri derledik.

701 sayılı son OHAL KHK'sı 8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece günlerdir konuşulan kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. 701 nolu KHK listesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da çok sayıda öğretmen ve personel ihraç edilenlerin arasında.

MEB'DEN KAÇ ÖĞRETMEN İHRAÇ EDİLDİ?

701 Nolu son KHK ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan toplam 658 personel ve öğretmen hakkında ihraç kararı verildi. Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından MEB'de çalışan binlerce personel ve öğretmen listede isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.