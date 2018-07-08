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'ye bir darbe daha

'de koltuğu kaptırmak istemeyen , 'nin ekibini tasfiye etmeyi sürdürüyor.

Muharrem İnceye bir darbe daha

'de yapılan grup toplantısı sonrası, partinin 26. Dönem'deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı.

İNCE'NİN EKİBİNDEN OLAN TÜZÜN DIŞARIDA KALDI

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök'ü tek aday olarak gösterdi.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 16:57
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