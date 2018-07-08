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Son OHAL KHK'sı yayımlandı! İşte KHK ile göreve iade edilen isimler...

Yayımlanan 701 sayılı KHK ile binlerce kişi görevden uzaklaştırılırken, 148 personel de görevlerine iade edildi. Peki ama 701 sayılı KHK ile kimler görevine iade edildi? 701 sayılı KHK ile kaç kişi görevine iade edildi? 701 sayılı KHK ile görevine iade edilenler kimler? İşte yayımlanan son KHK ile görevine iade edilenlerin tam listesi...

İşte KHK ile göreve iade edilen isimler...

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

  • 08 Temmuz 2018, Pazar 09:34
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