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'li Başaran'dan 'de rezalet yemin!

'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren 'li vekillerin skandalları bitmiyor. Maclis'e İstiklal Marşı'ndan sonra giren HDP milletvekili 'dan sonra bir skandal da 'dan geldi. HDP milletvekili yeminini yine rezil bir şekilde gerçekleştirdi.

HDPli Ayşe Acar Başarandan TBMMde rezalet yemin!

'li Milletvekili Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı.

27. dönem milletvekilleri Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP'li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı.

22 SANİYE
HDP'nin Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 16:51
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