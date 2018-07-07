HDP'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı.
27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP'li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı.
22 SANİYE
HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.
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