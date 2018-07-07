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İttifakla Meclis'e giren Saadetliler 'den istifa etti

Yemin töreni öncesi alınan istifa kararlarından sonra 'nin milletvekili sayısı 144'e düştü.

Paralel ittifak çöktü! Saadetten CHPye istifa golü!

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı karşısında birleşen muhalefet partileri, 'nı kurmuştu.

Sandık başına giden milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olunca, Millet İttifakı dağıldı.

Saadet Partisi ile İyi Parti, ittifakın sona erdiğini açıkladı.

Meclis'te devam eden yemin töreni öncesi 'ye bir şok daha geldi.

SON DAKİKADA İSTİFA GELDİ
CHP listelerinden milletvekili olmaya hak kazanan 2 Saadet Partili, CHP'den istifa etti.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, MeclisBaşkanlığına istifasını verdi.

Böylelikle, CHP'nin milletvekili sayısı 146'dan 144'e düşmüş oldu.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 16:42
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