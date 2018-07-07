TBMM'nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni İstiklal Marşı ile Genel Kurul Salonu'nda başladı.İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP sıralarının en önü boştu.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.CHP Sözcüsü Tezcan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

"CHP'nin hiçbir şeyi gözden geçirmesine gerek" yok diyen Tezcan, HDP'nin terörist partisi olarak yaftalanmasının son derece yanlış olduğunu savundu.





