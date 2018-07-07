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'dan TBMM yemin töreninde skandalı

Eş Genel Başkanı Genel Başkanı ve ekibi 'a okunduktan sonra geldi.

Pervin Buldandan TBMM yemin töreninde İstiklal Marşı skandalı
TBMM'nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni ile Salonu'nda başladı.

İstiklal Marşı okunduğu sırada sıralarının en önü boştu.



HDP Eş Genel Başkanı ve ekibi İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.



CHP'DEN HDP'Yİ AKLAMA ÇABASI
CHP Sözcüsü Tezcan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

"CHP'nin hiçbir şeyi gözden geçirmesine gerek" yok diyen Tezcan, HDP'nin terörist partisi olarak yaftalanmasının son derece yanlış olduğunu savundu.


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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 15:11
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