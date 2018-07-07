Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler'in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKKmensuplarınca bırakılmış bir de not vardı.

PKK ÜSTLENDİ

Habertürk'ün haberine göre, terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.

