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'de baba oğlun öldürülmesi olayını üstlendi

Terör örgütü , ’de baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi. Lice’de geçtiğimiz cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu ’in katledilmesi örgütün internet sitesinden duyuruldu. Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca not bırakılmıştı.

Licede baba oğlun öldürülmesi olayını PKK üstlendi

ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu 'in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı.

PKK ÜSTLENDİ
Habertürk'ün haberine göre, terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 17:19
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