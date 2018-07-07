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'li 'ye sahip çıktı

Sözcüsü Tezcan, terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

CHPli Bülent Tezcan HDPye sahip çıktı

'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü 'nın siyasi kanadı , 'den giden oylarla 24 Haziran'da barajı geçerek Meclis'e girdi.

Cumhurbaşkanı , yaptığı konuşmalarda Kandil'in partisinin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına, HDP'den önce CHP'den tepki geldi.

CHP Sözcüsü , Habertürk canlı yayınında bu açıklamaları yanlış bulduklarını söyledi.

CHP'YE GÖRE HDP TERÖR PARTİSİ DEĞİL
Erdoğan'ın sözlerini "bölücülük" olarak nitelendiren Bülent Tezcan, "6 milyon vatandaş oy vermiş, nereden gittiyse gitti. Bunlara kalkıp da terörist demeye kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin hiçbir şeyi gözden geçirmesine gerek" yok diyen Tezcan, HDP'nin terörist partisi olarak yaftalanmasının son derece yanlış olduğunu savundu.



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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 15:20
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