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Tolon’a tele darbe

Eski 1. Ordu Komutanı , FETÖ bahanesiyle dolandırıcılara tam 13 bin dolarını kaptırdı

Tolon’a tele darbe
Telefon dolandırıcılarına para kaptıran ünlü isimler arasına Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral da katıldı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü. Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdı.

ZANLILAR YAKALANDI
Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi. Tolon'un ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara baskın yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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