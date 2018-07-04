CHP'de 24 Haziran hezimeti sonrası başlayan kavga büyüyor. İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki 'koltuk' restleşmesinde son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi nezaketsizlik" olarak ifade ettiği açıklamalarını yanıt verdi.
İnce, "Benim gizli ajandam yok." dedi.24 Haziran'ın en büyük kaybedeni CHP'de beklenen koltuk kavgası bir hafta sonra patladı. Genel başkan olmak istediğini ilan eden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan "onursal başkan" olarak kenara çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "Bu siyasi nezaketsizlik" yanıtı geldi.
Koltuk kavgasında son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Bu siyasi nezaketsizlik" sözlerine "Benim gizli ajandam yok." yanıtını verdi.
Ayrıntılar geliyor...
İnce, "Benim gizli ajandam yok." dedi.24 Haziran'ın en büyük kaybedeni CHP'de beklenen koltuk kavgası bir hafta sonra patladı. Genel başkan olmak istediğini ilan eden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan "onursal başkan" olarak kenara çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "Bu siyasi nezaketsizlik" yanıtı geldi.
Koltuk kavgasında son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Bu siyasi nezaketsizlik" sözlerine "Benim gizli ajandam yok." yanıtını verdi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.