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İnce'den 'na 'siyasi nezaketsizlik' yanıtı

'de hezimeti sonrası başlayan kavga büyüyor. İnce ile arasındaki 'koltuk' restleşmesinde son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi nezaketsizlik" olarak ifade ettiği açıklamalarını yanıt verdi. İnce, "Benim gizli ajandam yok." dedi.

İnceden Kılıçdaroğluna sert yanıt!
'de hezimeti sonrası başlayan kavga büyüyor. İnce ile arasındaki 'koltuk' restleşmesinde son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi nezaketsizlik" olarak ifade ettiği açıklamalarını yanıt verdi.

İnce, "Benim gizli ajandam yok." dedi.24 Haziran'ın en büyük kaybedeni CHP'de beklenen koltuk kavgası bir hafta sonra patladı. Genel başkan olmak istediğini ilan eden Cumhurbaşkanı adayı , Kılıçdaroğlu'ndan "onursal başkan" olarak kenara çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "Bu siyasi nezaketsizlik" yanıtı geldi.

Koltuk kavgasında son açıklama İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Bu siyasi nezaketsizlik" sözlerine "Benim gizli ajandam yok." yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 10:40
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