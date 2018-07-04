Koltuk war

24 Haziran'da millet Erdoğan'ı Başkan yaptı. Muhalefet ise sandıkta kaldı. Aradan 10 gün geçmeden CHP'nin adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı.
"Partiyi bana bırak" diye haykırdı. Kemal Bey'den "Nezaketsiz" karşılığını aldı. Böylece ana muhalefette herkes kılıçları kuşandı. CHP'de bir kez daha liderlik yarışı başladı.
Seçim hezimetine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde partisinden yüzde 8 daha fazla oy alan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara'da Marriot Otel'de eşlerin de katıldığı yemekte iki lider seçim sonuçlarını değerlendirirken basına birlikte görüntü vermemeyi ve açıklamada bulunmamayı tercih etti. Hareketli akşamın ardından mikrofonların karşısına geçen ilk isim İnce oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıklaması hakkında konuştu:
BENDEN TEKLİF GİTTİ
"Sohbet ettik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini anlattım. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı... Böyle bir teklifte bulundum."
KURULTAY YOK...
İnce'nin bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin açıklamasına ilişkin "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" dediği öğrenildi. CHP Sözüsü Bülent Tezcan ise "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL TEKLİFİ
Koltuk kavgasında son iddia ise yine Ankara'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun kalmasını isteyen bir grubun İnce'yi ikna için kendisine İstanbul Büyükşehir adaylığını teklif etmeye hazırlandığı belirtildi. İddiaya göre İnce'nin daha önce yaptığı " İki seçim kaybedersem siyaseti bırakırım" açıklamasını hatırlatan bu grup, İnce'ye "Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettin. Yerel seçimi de kaybedersen siyasi iddianı yitireceksin. Parti yerel seçime Kemal Bey ile girsin. İstanbul'u alırsan zaten önünde kimse duramaz. Alamazsan fatura Kemal Bey'e kesilir. Sen de yıpranmamış olursun" demeye hazırlanıyor. İnce'nin bu teklife soğuk bakmadığı belirtiliyor.
ZAFER ŞAHİN
"Partiyi bana bırak" diye haykırdı. Kemal Bey'den "Nezaketsiz" karşılığını aldı. Böylece ana muhalefette herkes kılıçları kuşandı. CHP'de bir kez daha liderlik yarışı başladı.
Seçim hezimetine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerinde partisinden yüzde 8 daha fazla oy alan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında beklenen görüşme gerçekleşti. Ankara'da Marriot Otel'de eşlerin de katıldığı yemekte iki lider seçim sonuçlarını değerlendirirken basına birlikte görüntü vermemeyi ve açıklamada bulunmamayı tercih etti. Hareketli akşamın ardından mikrofonların karşısına geçen ilk isim İnce oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açıklaması hakkında konuştu:
BENDEN TEKLİF GİTTİ
"Sohbet ettik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini anlattım. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı... Böyle bir teklifte bulundum."
KURULTAY YOK...
İnce'nin bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin açıklamasına ilişkin "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" dediği öğrenildi. CHP Sözüsü Bülent Tezcan ise "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL TEKLİFİ
Koltuk kavgasında son iddia ise yine Ankara'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun kalmasını isteyen bir grubun İnce'yi ikna için kendisine İstanbul Büyükşehir adaylığını teklif etmeye hazırlandığı belirtildi. İddiaya göre İnce'nin daha önce yaptığı " İki seçim kaybedersem siyaseti bırakırım" açıklamasını hatırlatan bu grup, İnce'ye "Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettin. Yerel seçimi de kaybedersen siyasi iddianı yitireceksin. Parti yerel seçime Kemal Bey ile girsin. İstanbul'u alırsan zaten önünde kimse duramaz. Alamazsan fatura Kemal Bey'e kesilir. Sen de yıpranmamış olursun" demeye hazırlanıyor. İnce'nin bu teklife soğuk bakmadığı belirtiliyor.
ZAFER ŞAHİN
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