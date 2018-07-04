Yol Durumu
  1. Yerli güdüm kiti tamamlandı! Teslimat başlıyor
  2. İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!

Meclis Başkanı adayını açıklamak tarihi belirledi

Grubu Meclis Başkanı adayını belirlemek için Cumartesi günü toplanıyor.

AK Partide gözler o tarihe çevrildi

Ankara'da seçimin ardından hareketlilik başladı. Grubu önümüzdeki cumartesi günü saat 11.00'de toplanma kararı aldı. MeclisBaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olan AK Parti'de TBMM Başkanı adayı da basına kapalı yapılacak bu toplantıda belirlenecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi adaylık için ön plana çıkıyor.

Öte yandan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti listesinden milletvekili seçilen Mustafa Destici'yi Beştepe'de kabul edecek

Etiketler:
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 11:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar