Ankara'da seçimin ardından hareketlilik başladı. AK Parti Grubu önümüzdeki cumartesi günü saat 11.00'de toplanma kararı aldı. MeclisBaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olan AK Parti'de TBMM Başkanı adayı da basına kapalı yapılacak bu toplantıda belirlenecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi adaylık için ön plana çıkıyor.

Öte yandan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti listesinden milletvekili seçilen Mustafa Destici'yi Beştepe'de kabul edecek