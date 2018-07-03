Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılması CHP'yi birbirine kattı. Parti'den daha yüksek oy alan Muharrem İnce genel başkan olmak istedi, partide ayaklanmalar başladı. Kılıçdaroğlu ise baş kaldıranları disiplin sopasıyla bastırmaya çalıştı. Seçimlerden günler sonra İnce ile Kılıçdaroğlu biraraya geldi. Toplantının ardından İnce'nin açıklamaları partide krize neden oldu. Özel görüşmeyi basına sızdıran İnce, "Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakmasını söyledim ve ona onursal başkanlık teklif ettim." dedi. Muharrem İnce'nin bu açıklamasına CHP'den sert tepki gelirken Kılıçdaroğlundan'da yanıt gecikmedi.