24 Haziran seçimleri CHP'de büyük bir koltuk kavgası başlattı. CHP'de Muharrem İnce, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ilk kez konuşurak, Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olarak, kendisinin de genel başkan olarak göreve geçmesi için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Girdiği her seçimde yenilerek CHP'de genel başkanlık koltuğunu "başarı" ile bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu için yine parti içinde yine "çekil" baskısı gelmeye başladı. 24 Haziran seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son çıkışıyla Kılıçdaroğlu'na karşı savaş başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dünkü görüşmesiyle detaylar belli oldu. Dünkü 3 saat süren görüşme sonrası bugün gazetecilere konuşan İnce, "Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplamasını teklif ettim. kendisine onursal başkan olabileceğini belirttim" dedi.

İNCE'DEN ÇEKİL MESAJI

İnce şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanlığı'na büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil vererek daha sonra da parlamentodaki rakibini cumhurbaşkanı adayı göstererek büyük bir adım attığını söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemez gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini belirttim. Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Kendisi ile bir yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Evet ya da hayır bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Kendi takdiridir. Bunu kendisinin değerlendireceğini gerisine bakacağız. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."

KILIÇDAROĞLU DÜĞMEYE BASTI

İnce'nin "çekil" restinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özellikle FETÖ'nün desteğiyle rakibini "itibarsızlaştırma" operasyonlarına başlayacağı iddia ediliyor. Buna göre Kılıçdaroğlu ekibi, Muharrem İnce'ye karşı algı operasyonlarına başladı. İnce için "Erdoğan'ın adamı" algısını tabana ve delegeye empoze etmek için harekete geçildi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi FETÖ'den bildiğimiz algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmak için özel bir ekip görevlendirdiği de öne sürüldü. Yurtdışında kaçan FETÖ'cü teröristlerin hesaplarından da Kılıçdaroğlu'na destek ve İnce'ye karşı itibarsızlaştırma operasyonlarının da başladığı dikkat çekti. FETÖ'cü danışmanlarıyla CHP'yi FETÖ'nün "akıl hocalığı"nda yönettiği sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun İnce ile dünkü görüşmesinden sonra da aynı akılla operasyonlara başlayacağı ileri sürülüyor.



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