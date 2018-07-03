Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak belgeler ortaya çıktı!

sonuçlarını yarın ilan etmeyi planlıyor

Son dakika haberi... , ve milletvekili inin kesin sonuçlarını, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra yarın, ve 'de ilan etmeyi planladığına ilişkin karar aldı.

YSKdan son dakika kararı! Yarın ilan edilecek

Yüksek (), 2018'te yapılan ve 27. Dönem milletvekili genel sonuçlarını yarın açıklamayı planlıyor.

YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonucu ile ilgili karar aldı.

Kararda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileri ile doğum tarihlerini gösteren listenin tasdikli bir sureti ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasının istemde bulunan mercilere verileceği kaydedildi.

Seçimin kesin sonuçlarının, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde, 4 Temmuz 2018 tarihinde ve 'de ilan edilmesinin planladığı belirtildi.

Karar, oybirliği ile alındı.

YSK, Cumhurbaşkanı seçilen 'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı, yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor

Etiketler: , , , , , , ,
  • 03 Temmuz 2018, Salı 18:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar