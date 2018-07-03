CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 26. Dönem Milletvekilliğini devretti. Muharrem İnce kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" diyerek rest çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT

​Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına jet hızında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" şeklinde konuştu.

TEZCAN: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan İnce'nin açıklamalarıyla ilgili CHP Sözcüsü Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.