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'ndan 'ye 'Onursal başkanlık' yanıtı

'de işler karıştı. Partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem 'nin, CHP Genel Başkanı Kemal 'na yaptığı "onursal başkan ol" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir yanıt geldi.

Kılıçdaroğlundan İnceye Onursal başkanlık yanıtı

'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem , 26. Dönem Milletvekilliğini devretti. Muharrem İnce kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" diyerek rest çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT
​Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına jet hızında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" şeklinde konuştu.

TEZCAN: GÜNDEMİMİZDE YOK
Öte yandan İnce'nin açıklamalarıyla ilgili CHP Sözcüsü Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 12:28
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