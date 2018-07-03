Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi!

Beytüşşebap'ta ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristlerin helikopterden indirilerek getirilme anı görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) PKK terörünün belini kırmaya devam ediyor. Teröristler ölü ya da sağ vaziyette bir bir ele geçiriliyor.
SARI TORBALARDA TAŞINDILAR
Operasyondan dönen askerlerimiz yakaladıklar PKK'lı teröristleri helikopterden indiriyor.
Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.
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