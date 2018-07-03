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Büyük şehir pazarlığı

İnce 'nun ekibi, Büyükşehir adayları için 'te bir araya geldi. Gizli pazarlık sonucu 'deki Kurultay talepleri bıçak gibi kesildi.

Büyük şehir pazarlığı
, 24 Haziran'da sandıktan çıkamadı. Fakat partisine 8 puan fark atınca 'de isyan çıktı. 'nun koltuğu da sallanmaya başladı.

Bunu gören Kemal Bey, iki kişiyi gizlice 'teki İnce'ye yolladı. "3 büyükşehirden ikisine sen aday seç" önerisi yaptı. İnce kabul edince de kurultay rafa kalktı.



Gizli pazarlıklar, sonuç verdi. Kurultay istekleri ötelendi. Kılıçdaroğlu ile İnce, seçimin ardından dün ilk kez Ankara'da 7 yıldızlı bir otelde bir araya geldi. Zirve 3 saat sürdü.

ZAFER ŞAHİN
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