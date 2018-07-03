Büyük şehir pazarlığı

Muharrem İnce, 24 Haziran'da sandıktan çıkamadı. Fakat partisine 8 puan fark atınca CHP'de isyan çıktı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da sallanmaya başladı.
Bunu gören Kemal Bey, iki kişiyi gizlice Marmaris'teki İnce'ye yolladı. "3 büyükşehirden ikisine sen aday seç" önerisi yaptı. İnce kabul edince de kurultay rafa kalktı.
Gizli pazarlıklar, sonuç verdi. Kurultay istekleri ötelendi. Kılıçdaroğlu ile İnce, seçimin ardından dün ilk kez Ankara'da 7 yıldızlı bir otelde bir araya geldi. Zirve 3 saat sürdü.
ZAFER ŞAHİN
Bunu gören Kemal Bey, iki kişiyi gizlice Marmaris'teki İnce'ye yolladı. "3 büyükşehirden ikisine sen aday seç" önerisi yaptı. İnce kabul edince de kurultay rafa kalktı.
Gizli pazarlıklar, sonuç verdi. Kurultay istekleri ötelendi. Kılıçdaroğlu ile İnce, seçimin ardından dün ilk kez Ankara'da 7 yıldızlı bir otelde bir araya geldi. Zirve 3 saat sürdü.
ZAFER ŞAHİN
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