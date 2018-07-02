Kılıçdaroğlu ve İnce bu akşam ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam bir araya geldi.

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında seçimden sonra gerçekleşecek ilk görüşme oldu. CHP'de kurultay tartışmaları ve seçim sonuçlarının masada olması bekleniyor. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı.

Muharrem İnce 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, "Partinin il başkanlarına çağrımdır: karşılayacak, gezdirecek, gerekeni yapacak, uğurlayacaksınız" demişti. İnce verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının doğru olmadığını söylemişti.

Muharrem İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmış, İnce ise, 'Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız." demişti.

Kılıçdaroğlu ile İnce asrasında yapılacak görüşme merakla bekleniyordu. İkilinin görüşme sonrası açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin gelen bir bilgi yok.

Görüşmenin 20.00 civarında yapılması bekleniyor. İnce ve Kılıçdaroğlu'na eşlerinin de eşlik edeciği öğrenildi.