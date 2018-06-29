CHP'li Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis istendi.





DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'dayapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.





Eren Erdem hakkında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan yurtdışına kaçacağı, bu amaçla yabancı istihbarat örgütleriyle görüştüğüne yönelik bir ihbarın İstanbul Başsavcılığı kanalı ile yargılandığı mahkemeye bildirmesi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı verildi.





Bu karar gereği Ankara'da gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Eren Erdem ttutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunması ardından hakkında düzenlenen iddianamedeki suçlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdem, Turkıvaz Medya grubu yayın organlarına iftira atmaktan da geri durmadı.

İŞTE GEREKÇE

Mahkemenin tutuklama gerekçesine SABAH ulaştı. Mahkeme, Eren Erdem'in 20 Mayıs'ta 'İlk hedef Maraş'diye tweet attığı günün sabahı, yani 21 Mayıs'ta Almanya'ya gitmek üzere eşi ve oğlu ile havalimanına geldiği kaydedildi. Bu durumu Eren Erdem'in kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi olarak değerlendiren mahkeme heyeti, adli kontrol kararının yetersiz kalacağına hükmetti. Tutuklanan Eren Erdem, Silivri Cezaevi'ne konuldu.









ATAKAN IRMAK / SABAH