Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yargılandığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce avukatlarının başvurusu üzerine tahliye kararı verildi.
HDP'li vekiller ve avukatları cezaevine gidip, Leyla Güven'in çıkmasını beklerken savcının, bir üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, tahliye kararına itiraz etmesi sonucu Güven hakkında yeniden tutuklama kararı verildiği öğrenildi.
HDP'li vekiller ve avukatları cezaevine gidip, Leyla Güven'in çıkmasını beklerken savcının, bir üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, tahliye kararına itiraz etmesi sonucu Güven hakkında yeniden tutuklama kararı verildiği öğrenildi.
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