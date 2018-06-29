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Tahliye edilen milletvekili için tutuklama kararı!

'nin E 'nde tutukluyken aday göstermesiyle 'den milletvekili seçilen hakkında, avukatlarının yaptığı başvurudan sonra verilen tahliye kararı gerçekleştirilmeden savcının itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklama kararı verildi.

Tahliye edilen HDPli vekile tutuklama kararı!
E 'nde tutuklu bulunan Milletvekili hakkında, yargılandığı 9'uncu 'nce avukatlarının başvurusu üzerine tahliye kararı verildi.

HDP'li vekiller ve avukatları cezaevine gidip, Leyla Güven'in çıkmasını beklerken savcının, bir üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, tahliye kararına itiraz etmesi sonucu Güven hakkında yeniden tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 19:01
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