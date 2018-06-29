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İşte 'in gözaltından ilk görüntüleri

İstanbul eski Milletvekili , hakkında açılan soruşturmalarda ifade vermeye gitmediği için verilen gözaltı kararı sonrası gece saatlerinde gözaltına alındı. Erdem'in gözaltından ilk görüntülerini CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yayınladı.

İşte Eren Erdemin gözaltından ilk görüntüleri

23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmeyen ve 30 Mayıs'ta gelen çağrı kağıdında çağrının cevapsız kalması durumunda hakkında zorla getirme kararı verileceği ifade edilen sanığı İstanbul eski Milletvekili dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri süren Eren Erdem'in yanına giden CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Erdem'in gözaltındaki görüntülerini yayınlarken sosyal medya hesabı üzerinden de tehditler savurdu. Eren Erdem hakkında daha önce yapılan çağrıları görmezden gelen Havutça "Vekillik bitti gözaltında eziyet işkence başlıyor ama bunu yapanlardan hesap sorucaz" dedi. Daha sonra Eren Erdem'in fotoğraflarını da paylaşan Havutça, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımlarını kısa sürede kaldırdı.

İŞTE FETÖ SANIĞI EREN ERDEM'İN GÖZALTINDAN GÖRÜNTÜLERİ


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  • 29 Haziran 2018, Cuma 09:36
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