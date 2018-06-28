Yol Durumu
  1. HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

'li gözaltına alındı

Son dakika haberi... eski Milletvekili Twitter hesabından attığı bir tweet ile gözaltına alındığını iddia etti. FETÖ sanığı CHP'li Eren Erdem, 23 Mayıs tarihli ifade verme çağrısına uymamış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Mayıs'taki çağrıya uymaması halinde zorla getirilme kararı verileceği belirtilmişti.

CHPli Eren Erdem gözaltına alındı

23 Mayıs ve 30 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifadesine gitmeyen, 30 Mayıs'taki çağrı kağıdında çağrıya cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edilen FETÖ sanığı İstanbul eski Milletvekili , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını iddia etti. Erdem'in paylaşımı şöyle:

"An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."



Eren Erdem'in 19 Eylül'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Etiketler: , ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe 02:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar