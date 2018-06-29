AK Parti sözcüsü Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'lilerle ilgili talimatı sorusu üzerine,

Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olaraK siyasi gerilimler yaşanabilir. Seçimden sonra bir olay oldu, Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından direğe asılarak vahşice infaz edildi.

Biz Sakarya'da bir köpek katledildiğinde tepki verdik. Ağrı'daki vahşi katliama HDP'den ya da CHP'den tek bir tepki geldi mi? Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlerliğine fırsat vermeyen ve bunun siyasi uzantısı HDP'nin neler yaptığını biliyoruz. Bunun yanına CHP'nin de eklemlenmesini kabul edemiyoruz. Sayın Bakan gerekli açıklamaları yapar.



Türkiye terörle mücadele ediyor, İçişleri Bakanlığı da terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Şu anda İçişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız bu terörle mücadele sürecini yürütürken bu sürece yönelik bizim bazı tevillerde bulunmamız doğru olmaz. Sayın Bakan'ın neden bu tepkiyi verdiğini sayın bakana bırakmak lazım.

OHAL SORUSU

OHAL'le ilgili gerekli açıklamayı sayın Başbakanımız yaptı.Sayın Cumhurbaşkanımız tavrımızı açıkladı.