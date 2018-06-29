Yol Durumu
  1. FETÖ'nün Malatya İmamı Eyyüp Doğan ABD'de görüntülendi

'de 6. Olağan Kongre tarihi belli oldu

AK Partide Kongre tarihi belli oldu

sözcüsü önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'lilerle ilgili talimatı sorusu üzerine,

Seçim öncesinde doğal olarak siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olaraK siyasi gerilimler yaşanabilir. sonra bir olay oldu, 'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından direğe asılarak vahşice infaz edildi.

Biz 'da bir köpek katledildiğinde tepki verdik. Ağrı'daki vahşi katliama 'den ya da CHP'den tek bir tepki geldi mi? Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlerliğine fırsat vermeyen ve bunun siyasi uzantısı HDP'nin neler yaptığını biliyoruz. Bunun yanına CHP'nin de eklemlenmesini kabul edemiyoruz. gerekli açıklamaları yapar.

Türkiye terörle mücadele ediyor, İçişleri Bakanlığı da terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Şu anda İçişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız bu terörle mücadele sürecini yürütürken bu sürece yönelik bizim bazı tevillerde bulunmamız doğru olmaz. Sayın Bakan'ın neden bu tepkiyi verdiğini sayın bakana bırakmak lazım.

OHAL SORUSU

'le ilgili gerekli açıklamayı sayın yaptı.Sayın tavrımızı açıkladı.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 29 Haziran 2018, Cuma 17:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar