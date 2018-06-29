Yol Durumu
  1. Yenilgiyi hazmedemedi! Küfür etti

'i böyle savunmuştu

Dün gece gözaltına alınan ve bugün tutuklanan için geçtiğimiz yıllarda 'yedirmeyiz' diyen , henüz bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu, Erdem'i yeniden vekil adayı göstermeyerek ilk tekmeyi kendisi atmıştı.

Kılıçdaroğlu Eren Erdemi böyle savunmuştu

eski Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi 'in tırlarıihanetinin üzerine , Erdem'i çoşkulu bir konuşmayla savunmuş, 'bizim vekillerimiz namusludur, yedirmeyiz' demişti.

KILIÇDAROĞLU ERDEM'İ ADAY GÖSTERMEYEREK İLK TEKMEYİ ATMIŞ OLDU

Ancak Kılıçdaroğlu, leri öncesinde aday belirleme sürecinde Eren Erdem'i yeniden aday göstermedi.

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI

Bunun üzerine, vekil dokunulmazlığı zırhını kaybedeceğini anlayan Erdem ise yurtdışına kaçmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri, savcılığın talimatı üzerine Erdem'i uçaktan indirdi.

MUHARREM İNCE'YE GÖZ KIRPTI

Kaçmayı başaramayan Eren Erdem, 24 Haziran seçimlerinin kampanyası sürecinde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek tarafına geçti. İnce'nin de seçimi kaybetmesiyle Erdem, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

TUTUKLANDI

Seçimin ardından milletvekili dokunulmazlığı zırhını kaybeden Erdem bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve öğlen saatlerinde de tutuklandı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 29 Haziran 2018, Cuma 22:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar