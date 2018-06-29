CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in MİT tırlarıihanetinin üzerine Kılıçdaroğlu, Erdem'i çoşkulu bir konuşmayla savunmuş, 'bizim vekillerimiz namusludur, yedirmeyiz' demişti.

KILIÇDAROĞLU ERDEM'İ ADAY GÖSTERMEYEREK İLK TEKMEYİ ATMIŞ OLDU

​Ancak Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Eren Erdem'i yeniden aday göstermedi.

YURTDIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI, BAŞARAMADI

​Bunun üzerine, vekil dokunulmazlığı zırhını kaybedeceğini anlayan Erdem ise yurtdışına kaçmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri, savcılığın talimatı üzerine Erdem'i uçaktan indirdi.

MUHARREM İNCE'YE GÖZ KIRPTI

Kaçmayı başaramayan Eren Erdem, 24 Haziran seçimlerinin kampanyası sürecinde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Muharrem İnce tarafına geçti. İnce'nin de seçimi kaybetmesiyle Erdem, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

TUTUKLANDI

Seçimin ardından milletvekili dokunulmazlığı zırhını kaybeden Erdem bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve öğlen saatlerinde de tutuklandı.



