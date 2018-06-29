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İYİ Parti'nin seçmene küfür etti

Seçmenden tokadı yiyince sapıtan vekillere bir yenisi daha eklendi. 'li vekillerin ard arda yaptığı açıklama ve hakaretlerden sonra şimdi de küfür müttefiki, İYİ Parti'nin , 'da Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek seçmene küfür etti.

Yenilgiyi hazmedemedi! Küfür etti

İYİ Parti'nin , 'da 'a rekor düzeyde oy çıkmasını hazmedemedi.

Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını paylaşarak seçmene küfür etti. Yokuş, paylaşımında "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerini kullandı.



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  • 29 Haziran 2018, Cuma 22:02
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