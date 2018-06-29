AK PARTİ MKYK'da TBMM Başkanlığı'na aday belirlemek için gizli oylama yapıldığı bildirildi.AYRINTILAR GELİYOR...
AK Parti MKYK'da Meclis Başkanlığı için gizli oylama
TBMM Başkanlığı'na aday belirlemek için gizli oylama yapıldı
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