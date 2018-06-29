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AK Parti MKYK'da Meclis Başkanlığı için gizli oylama

TBMM Başkanlığı'na aday belirlemek için gizli oylama yapıldı

AK Parti MKYKda gizli oylama

AK PARTİ MKYK'da TBMM Başkanlığı'na aday belirlemek için gizli oylama yapıldığı bildirildi.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 22:13
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