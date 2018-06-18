İnce’den HDP

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk olarak Edirne'ye gitti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin tutuklu eşbaşkanını ziyaret etti. CHP ile HDP arasındaki bağ bu kez İstanbul Sancaktepe'de kendini gösterdi.
İNKAR ETMİŞTİ AMA...
İnce'yi Sancaktepe'de karşılayanlar arasında HDP'liler de vardı. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı. Muharrem İnce, bu açıklamaya tepki göstererek mitinge katılanlar arasında HDP'lilerin değil AK Partililer'in olduğunu iddia etmişti. Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten görüntüler her şeyi gözler önüne serdi.
SURUÇ'TA TUTUKLAMA
Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşini öldüren Mehmet Şah Yıldız'la ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıyı düzenleyen ve aynı zamanda yaralılardan olan Fadıl Şenyaşar, gözaltına alındı. Şenyaşar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun süreceği açıklandı.
İNKAR ETMİŞTİ AMA...
İnce'yi Sancaktepe'de karşılayanlar arasında HDP'liler de vardı. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı. Muharrem İnce, bu açıklamaya tepki göstererek mitinge katılanlar arasında HDP'lilerin değil AK Partililer'in olduğunu iddia etmişti. Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten görüntüler her şeyi gözler önüne serdi.
SURUÇ'TA TUTUKLAMA
Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşini öldüren Mehmet Şah Yıldız'la ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıyı düzenleyen ve aynı zamanda yaralılardan olan Fadıl Şenyaşar, gözaltına alındı. Şenyaşar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun süreceği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.