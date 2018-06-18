;
Yol Durumu
  1. Kahraman yüzbaşıya son görev
  2. İstanbul kararını vermiş

İnce’den

ile arasındaki ortaklık gün yüzüne çıktı! ’nin Sancaktepe’deki mitinginde HDP’nin parti bayrakları açıldı

İnce’den HDP
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı , ilk olarak Edirne'ye gitti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin tutuklu eşbaşkanını ziyaret etti. ile arasındaki bağ bu kez 'de kendini gösterdi.

İNKAR ETMİŞTİ AMA...
İnce'yi Sancaktepe'de karşılayanlar arasında HDP'liler de vardı. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı. Muharrem İnce, bu açıklamaya tepki göstererek mitinge katılanlar arasında HDP'lilerin değil AK Partililer'in olduğunu iddia etmişti. Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten görüntüler her şeyi gözler önüne serdi.

SURUÇ'TA TUTUKLAMA
Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşini öldüren Mehmet Şah Yıldız'la ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıyı düzenleyen ve aynı zamanda yaralılardan olan Fadıl Şenyaşar, gözaltına alındı. Şenyaşar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun süreceği açıklandı.
Etiketler: , , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar