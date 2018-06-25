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mahkemesi Türk vatandaşı 'ın gözaltı süresini uzattı

askeri mahkemesi, 'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da 'ye dönmek için geldiği 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 'ın gözaltı süresini bir hafta daha uzattı

İsrail mahkemesi Türk vatandaşı Ebru Özkanın gözaltı süresini uzattı

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin " devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

AA'nın haberine göre, İsrail'in kuzeyinde yer alan Salim askeri bölgesindeki askeri mahkemede görülen duruşmada İsrail polisinin Özkan'ın gözaltı süresinin 9 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Bunun üzerine bir üst mahkeme olarak işgal altındaki 'da yer alan Offer Askeri Mahkemesi'ne başvurduklarını dile getiren Hamayse, 'ın yarın Offer'de yeniden hakim karşısına çıkacağını dile getirdi.

Hamayse, 'nin Büyükelçiliğinden yetkililerin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da 'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 22:22
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