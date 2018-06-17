Tek amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek olan bu kirli ittifakın birlikteliği Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği miting ile birlikte iyice ayyuka çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihbarat raporu ile Diyarbakır'daki miting alanını dolduran kalabalığın CHP'li değil de HDP'li olduğu açıklanmıştı.

Muharrem İnce bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kirli ittifakın üzerini örtebilmek için Diyarbakır'daki kalabalığın HDP'li değil de AK Partili olduğu yalanını söylemişti.

HDP'LİLER İSTANBUL'DA DA DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

​Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdiği mitingten görüntüler her şeyi gözler önüne serdi. Mitingte HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayı İnce'ye destek verdiler. Meydanda HDP'lilerin yoğunluğu fotoğraflara da yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL İTİRAF ETTİ

Muharrem İnce'nin HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etmesiyle temelleri oluşturulan bu kirli ittifakın perde arkasındaki gerçekleri CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıkça itiraf etmişti. Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin kazanması halinde PKK'nın siyası kanadı olan HDP'den bir ismin Muharrem İnce'nin yardımcılık koltuğuna oturtulacağını söylemişti.