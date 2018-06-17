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'nin Sancaktepe Mitingi'ne 'li akını

'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin İstanbul Sancaktepe'de düzenlediği mitinginde bir kez daha CHP- iş birliği gözler önüne serildi.

Muharrem İncenin Sancaktepe Mitingine HDPli akını

Tek amaçları 'ı devirmek olan bu kirli ittifakın birlikteliği 'nin 'da düzenlediği miting ile birlikte iyice ayyuka çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihbarat raporu ile Diyarbakır'daki miting alanını dolduran kalabalığın 'li değil de 'li olduğu açıklanmıştı.

Muharrem İnce bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kirli ittifakın üzerini örtebilmek için Diyarbakır'daki kalabalığın HDP'li değil de AK Partili olduğu yalanını söylemişti.

HDP'LİLER İSTANBUL'DA DA DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

​Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdiği mitingten görüntüler her şeyi gözler önüne serdi. Mitingte HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayı İnce'ye destek verdiler. Meydanda HDP'lilerin yoğunluğu fotoğraflara da yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL İTİRAF ETTİ

Muharrem İnce'nin HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı 'ı hapishanede ziyaret etmesiyle temelleri oluşturulan bu kirli ittifakın perde arkasındaki gerçekleri CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıkça itiraf etmişti. Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin kazanması halinde 'nın siyası kanadı olan HDP'den bir ismin Muharrem İnce'nin yardımcılık koltuğuna oturtulacağını söylemişti.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 12:53
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