Muharrem İnce basın toplantısından gazeteci kovdu

Seçim hezimetinin ardından ortalardan kaybolan Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenledi. İnce basın toplantısından önce skandal bir harekete imza attı.
GAZETECİYİ TOPLANTIDAN KOVDU!
Muharrem İnce seçim hezimetinin üzüntüsü ve gerginliğinden midir bilinmez ama toplantı öncesi TRT ekibini dışarı çıkardı. Toplantının girişinde İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek, "TRT burada mı arkadaşlar" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini vermeyen TRT'nin burada ne işi var" diye sordu. TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti. İnce'nin bu skandal hareketi sonrası sosyal medyada "Demek ki cumhurbaşkanı olsa medya ne hale gelirmiş?" yorumları yapıldı.
GAZETECİYİ TOPLANTIDAN KOVDU!
Muharrem İnce seçim hezimetinin üzüntüsü ve gerginliğinden midir bilinmez ama toplantı öncesi TRT ekibini dışarı çıkardı. Toplantının girişinde İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek, "TRT burada mı arkadaşlar" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini vermeyen TRT'nin burada ne işi var" diye sordu. TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti. İnce'nin bu skandal hareketi sonrası sosyal medyada "Demek ki cumhurbaşkanı olsa medya ne hale gelirmiş?" yorumları yapıldı.
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