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  1. YSK'dan seçimle ilgili flaş açıklama

basın toplantısından gazeteci kovdu

 yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen  ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı. İnce'nin bu skandal hareketi sonrası da "Demek ki olsa medya ne hale gelirmiş?" yorumları yapıldı.

Muharrem İnce basın toplantısından gazeteci kovdu
hezimetinin ardından ortalardan kaybolan bugün basın toplantısı düzenledi. İnce basın toplantısından önce skandal bir harekete imza attı.



GAZETECİYİ TOPLANTIDAN KOVDU!
Muharrem İnce seçim hezimetinin üzüntüsü ve gerginliğinden midir bilinmez ama toplantı öncesi ekibini dışarı çıkardı. Toplantının girişinde İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek, "TRT burada mı arkadaşlar" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. , , mitinglerini vermeyen TRT'nin burada ne işi var" diye sordu. TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti. İnce'nin bu skandal hareketi sonrası da "Demek ki olsa medya ne hale gelirmiş?" yorumları yapıldı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 16:14
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