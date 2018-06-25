Dünkü haberlere göre İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'ye telefonda "yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor" deyince İnce, "Adam kazandı, yarın açıklama yapacağım" diye cevap verdi.

İNCE KIZDI: ARKADAŞÇA MESAJ ATTIM AMA HABER YAPACAĞINI DÜŞÜNMEDİM

Attığı mesajı doğrulayan Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya'nın bu olayı Türkiye'ye duyurmasına kızdı ve sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce konuyla ilgili; ''İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Haber yapacağını düşünmedim. Bir hata yaptım. Islak imzalı sonuçları bekliyordum. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, özür diliyorum.'' dedi.

KÜÇÜKKAYA'DAN DAKİKALAR SONRA CEVAP GELDİ

​İnce'nin kendisine yönelik açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya da sosyal medya hesabından açıklama kendini şu sözlerle savundu;

''İnce'ye yazdım, 'Neredesiniz? Ne diyeceksiniz?' Yanıtı şu oldu; 'Adam kazandı' Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce'nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37'de kabul etmiş. Haber değil mi?''

İŞTE KÜÇÜKKAYA'NIN İNCE'YE YANITI

























