YSK Başkanı Sadi Güven 24 Haziran seçim sonuçlarını resmen ilan edecekleri tarihi verdi. Güven, kesin sonuçların 5 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.Detaylar geliyor...
YSK 24 Haziran seçimleri resmi sonuçları için tarih verdi
Etiketler: YSK , Sadi Güven
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