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  1. Hükümetten bedelli askerlikle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimleri resmi sonuçları için tarih verdi

YSKdan seçimle ilgili flaş açıklama

Başkanı 24 Haziran seçim sonuçlarını resmen ilan edecekleri tarihi verdi. Güven, kesin sonuçların 5 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 15:27
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