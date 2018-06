Tüm Türkiye Leyla’dan gelecek iyi haberi bekliyor!

Ağrı 'da ailesiyle 8 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir Ankara ve Nevşehir 'den gönderilen özel ekiplerin de katılımıyla aranıyor.Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 8. günde de köy ve çevresinde sürüyor. Küçük Leyla 'nın bulunması amacıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam ediyor.JÖAK ekipleri Leyla'nın son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını başlatırken, arama köpeği "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlardaki aramalar sürüyor. Köy içerisinde çalışmalar aralıksız sürerken AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide çalışma yürütülüyor.

Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen ve köye dün gelen JAK timleri, ellerindeki sondalarla köyün yanından geçen dere yatağında ve boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yabani otların arasında arama çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Bakılmadık yer bırakmayan ekipler, arama faaliyetlerine köyün çevresindeki meskun mahalde ve açık arazide devam ediyor. Arama çalışmaları, köydeki çocuklar tarafından da merakla izleniyor.Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir , kendisinin ve oğlu Nihat Aydemir 'in, cep telefonu üzerinden her gün 30- 40 ihbar aldığını belirterek, "Allah'ını seven, yalan ihbarda bulunmasın. Zaten bizim acımız bize yetiyor. Ben gece uyurken, kapı çalacak ve Leyla'yı bana verecekler hayalini kurarken, gelen bir telefonla uyanıyorum ve karşımdaki kişi, 'Leyla öldü' deyince dünyam alt üst oluyor. Bu kadar insafsız olmayın. Bugün bizim başımıza gelen, Allah göstermesin, yarın sizin de başına gelebilir" dedi.

Dün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir 'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramasını yaptıktan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi.Küçük yaştaki çocuğun ilk ifadesinde, basında dede olarak geçen, ancak Leyla'nın babasının kuzeni olan Zeki Aydemir'in küçük kızı bulana 300 bin liralık ödül vereceğini duyduğu için baba Nihat Aydemir'i aradığını anlattı.Adı açıklanmayan çocuğun, Nihat Aydemir'in telefonundan görüştüğü amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine, "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim." şeklinde ifade verdi.Leyla Aydemir'in görüldüğü iddia edilen ve birisi Diyarbakır 'dan, ikisi İstanbul'dan yapılan ihbarları da değerlendiren 11 kişilik özel ekibin araştırması sonucu bu ihbarların da asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, 8 gündür çok sayıda asılsız ihbar geldiğini söyledi. Asılsız ihbarların çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade eden Aydemir, "Bazen umutlanıyoruz. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca umudumuz tükeniyor. Akşam oluyor umudumuz bitiyor sabah yeni bir umutla Leyla'yı aramaya başlıyoruz" diye konuştu.Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.