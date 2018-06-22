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Tüm Türkiye Leyla’dan gelecek iyi haberi bekliyor!

Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki 'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor. Arama çalışmaları öncesinde askerler bir araya gelerek çalışmalar için plan yaptı. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen ve köye dün gelen JAK timleri, ellerindeki sondalarla köyün yanından geçen dere yatağında ve boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yabani otların arasında arama çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Öte yandan ‘başınız sağolsun’ telefonunu eden kişi ise ilk ifadesinde 300 bin liralık ödül iddiasını duyunca aradığını söyledi.

Tüm Türkiye Leyla’dan gelecek iyi haberi bekliyor!
'da ailesiyle 8 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan , ve 'den gönderilen özel ekiplerin de katılımıyla aranıyor.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 8. günde de köy ve çevresinde sürüyor. 'nın bulunması amacıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam ediyor.JÖAK ekipleri Leyla'nın son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını başlatırken, arama köpeği "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlardaki aramalar sürüyor. Köy içerisinde çalışmalar aralıksız sürerken AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide çalışma yürütülüyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ ARAMA TİMİ KÖYDE


Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen ve köye dün gelen JAK timleri, ellerindeki sondalarla köyün yanından geçen dere yatağında ve boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yabani otların arasında arama çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Bakılmadık yer bırakmayan ekipler, arama faaliyetlerine köyün çevresindeki meskun mahalde ve açık arazide devam ediyor. Arama çalışmaları, köydeki çocuklar tarafından da merakla izleniyor.

'ALLAH'INI SEVEN YALAN İHBARDA BULUNMASIN'


Leyla'nın dedesi , kendisinin ve oğlu 'in, cep telefonu üzerinden her gün 30- 40 ihbar aldığını belirterek, "Allah'ını seven, yalan ihbarda bulunmasın. Zaten bizim acımız bize yetiyor. Ben gece uyurken, kapı çalacak ve Leyla'yı bana verecekler hayalini kurarken, gelen bir telefonla uyanıyorum ve karşımdaki kişi, 'Leyla öldü' deyince dünyam alt üst oluyor. Bu kadar insafsız olmayın. Bugün bizim başımıza gelen, Allah göstermesin, yarın sizin de başına gelebilir" dedi.

300 BİN LİRALIK ÖDÜLÜ DUYUNCA ARAMIŞ


Dün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası 'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramasını yaptıktan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

Küçük yaştaki çocuğun ilk ifadesinde, basında dede olarak geçen, ancak Leyla'nın babasının kuzeni olan Zeki Aydemir'in küçük kızı bulana 300 bin liralık ödül vereceğini duyduğu için baba Nihat Aydemir'i aradığını anlattı.

"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İÇİN BAŞINIZ SAĞ OLSUN DEDİM"


Adı açıklanmayan çocuğun, Nihat Aydemir'in telefonundan görüştüğü amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine, "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim." şeklinde ifade verdi.

ÖZEL EKİP İHBARLARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRLEDİ


Leyla Aydemir'in görüldüğü iddia edilen ve birisi 'dan, ikisi İstanbul'dan yapılan ihbarları da değerlendiren 11 kişilik özel ekibin araştırması sonucu bu ihbarların da asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, 8 gündür çok sayıda asılsız ihbar geldiğini söyledi. Asılsız ihbarların çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade eden Aydemir, "Bazen umutlanıyoruz. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca umudumuz tükeniyor. Akşam oluyor umudumuz bitiyor sabah yeni bir umutla Leyla'yı aramaya başlıyoruz" diye konuştu.

İHBARLAR TEK NOKTADA TOPLANACAK


Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 17:57
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