AĞRI'DA kayıplara karışan 4 yaşındaki Leyla'nın bulunması için seferberlik başlatıldı. Şükran-Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kabusu yaşadı. Aydemir çifti, kızları Leyla ile birlikte 15 Haziran'da Bezirgan Köyü'ne gidip yakınlarıyla bayramlaştı. Küçük kız, daha sonra sırra kadem bastı. Aile, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma, AFAD, korucular ve köylüler, çevreyi didik didik aradı. Ancak 4 gün geçmesine rağmen Leyla bulunamadı. Anne Şükran Aydemir, "Bayramda kayınpederime gitmiştik. Çocuk amcasının yanında bir anda kayboldu. Kim götürdüyse getirsin, şikayetçi olmayacağız" diye ağladı. 4 gündür her yerde aranan Leyla Aydemir ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Leyla'nın kaybolmadan önce amcası Musa Aydemir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Leyla'nın üzerindeki yeşil kıyafetiyle kaybolduğu aktarıldı. ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programının ana gündemi de kayıp Leyla'ydı. Küçük kızın anne ve babası, programa telefonla bağlandı. Baba Nihat Aydemir, bayramda kamyonetle şeker dağıtan kızıl saçlı bir kadın ve sakallı bir adama dikkat çekerek, "Şüphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın ve bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış" açıklamasını yaptı.
BULANA ÖDÜL
KAYIP Leyla için sosyal medyada da seferberlik başlatıldı. Küçük kızı görenlerin ihbarda bulunması için çağrı yapıldı. Ancak Emniyet'e gelen çok sayıda ihbar asılsız çıktı. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise torununu bulup getirene veya doğru ihbar yapana 300 bin lira ödül vereceklerini açıkladı.
EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANIYOR
AĞRI, kayıp Leyla'yı arıyor. Çalışmalar dere kenarlarında yoğunlaşıyor. Leyla'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler tek tek aranıyor. Köyün dört bir yanında arama çalışmaları devam ediyor.
KAYBOLMADAN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
SADECE 'ANNE SÜT' DİYEBİLİYOR
ANNE Şükran Aydemir, kızının sadece "Anne süt" diyebildiğini söyledi ve ekledi: "Evladımı kim götürdüyse şikayetçi olmayacağım. Yeter ki kızımı bana getirsin. Kızım kendini ifade edemez. Sadece 'Anne süt' diyebiliyor."
BULANA ÖDÜL
KAYIP Leyla için sosyal medyada da seferberlik başlatıldı. Küçük kızı görenlerin ihbarda bulunması için çağrı yapıldı. Ancak Emniyet'e gelen çok sayıda ihbar asılsız çıktı. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise torununu bulup getirene veya doğru ihbar yapana 300 bin lira ödül vereceklerini açıkladı.
EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANIYOR
AĞRI, kayıp Leyla'yı arıyor. Çalışmalar dere kenarlarında yoğunlaşıyor. Leyla'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler tek tek aranıyor. Köyün dört bir yanında arama çalışmaları devam ediyor.
KAYBOLMADAN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
SADECE 'ANNE SÜT' DİYEBİLİYOR
ANNE Şükran Aydemir, kızının sadece "Anne süt" diyebildiğini söyledi ve ekledi: "Evladımı kim götürdüyse şikayetçi olmayacağım. Yeter ki kızımı bana getirsin. Kızım kendini ifade edemez. Sadece 'Anne süt' diyebiliyor."
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